Vervoerders: Forse loonstijging buschauffeurs kost 105 miljoen euro, kabinet moet meebetalen

Hoeveel miljoen euro vervoerders precies willen, zegt Kagie niet. ,,Een deel van de pijn kunnen we zelf opvangen nu de eerste salarisverhoging niet per 1 januari ingaat, maar vanaf 1 mei. Dat de cao een looptijd van 27 maanden telt in plaats van een jaar helpt ook mee.’’ Maar ook dan resteert een flink tekort. ,,Het zal linksom of rechtsom ergens vandaan moeten komen. Niemand wil dat we gaan snijden in de dienstregeling.”



Het pleidooi van de busbedrijven volgt op een moment dat het openbaar vervoer in veel provincies onder druk staat. Op veel plekken, zeker in dunner bevolkte gebieden, rijden buslijnen al minder vaak, soms worden ze geheel opgeheven. In de provincie Gelderland dreigt het tekort als er niets gebeurt op te lopen tot bijna 30 miljoen in 2027.



Vakbond FNV Streekvervoer weigert zich aan de financieringsdiscussie te branden. ,,Het maakt ons niet uit waarvan de vervoerders het betalen’’, zegt bestuurder Marijn van der Gaag. Hij is tevreden dat er eindelijk een resultaat ligt. ,,Dat we eind januari zijn weggelopen en zijn gaan staken heeft geholpen. We hebben zowel qua loon als qua afspraken over de werkdruk meer bereikt.’’