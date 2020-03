Vervroegde vakantie en online les: sommige middelbare scholen toch dicht

Een nog onduidelijk aantal middelbare scholen sluit toch de deuren in verband met het coronavirus. Dat bevestigt de VO-raad, een organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs. Zo gaat het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam vanaf maandag twee weken dicht en zetten scholen in Braan en Soest in op online lesgeven.

Het islamitische Haga Lyceum haalt de meivakantie naar voren. Dit betekent dat er geen lessen zullen zijn tussen 16 en 31 maart. Een woordvoerder van de onderwijsinspectie zegt dat scholen binnen bepaalde marges zelf vakanties kunnen inplannen. Het besluit om een vakantie naar voren te halen kan de school dus zelfstandig nemen.

Schoolbestuurder Soner Atasoy stelt in het bericht dat de overheid ‘laks’ omgaat met de vele risico’s rond grootschalige samenkomsten. ,,De drijfveer voor het niet sluiten van scholen lijkt vooral economisch te zijn, waarbij de gezondheidsrisico’s voor onderwijspersoneel en leerlingen op de tweede plaats worden gezet.”

Het schoolbestuur wijst erop dat bedrijven werknemers oproepen thuis te werken. ,,De mensen op school zijn minstens net zoveel waard als zij. Er moet dan ook meer gebeuren dan nu is aangekondigd.’’

Online lessen

In Baarn en Soest hebben drie scholen besloten om reguliere lessen te schrappen en vanaf komende week in te zetten op onderwijs op afstand. Het gaat om het Griftland College, de Waldheim-mavo en Het Baarnsch Lyceum. ,,Gezien de snelle ontwikkelingen met betrekking tot de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus én in het licht van de discussie over wel/niet open houden van scholen, hebben wij gezamenlijk besloten om vanaf volgende week het onderwijs zo veel mogelijk digitaal te verzorgen”, schrijft schoolleider Kees Versteeg van het Griftland College in Soest. ,,Wij realiseren ons de impact van dit besluit maar staan zeer achter de urgentie hiervan.”

Geplande toetsen aan het begin van de week voor de klassen in de bovenbouw gaan nog wel door.

Hoewel er scholen zijn die dicht gaan, blijven er nog meer scholen open, volgens de VO-raad. De meeste scholen volgen volgens een zegsman keurig alle raadgevingen van het RIVM om besmetting te voorkomen. Middelbare scholen mogen zelf kiezen of ze sluiten in verband met de veiligheid. Het sluiten van instellingen voor voortgezet onderwijs levert ook weinig problemen op voor het thuisfront. Ouders hoeven voor de 12-plussers immers niet of nauwelijks opvang te regelen.

Petities

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, LAKS, zegt dat er inmiddels petities onder middelbare scholieren rondgaan waarin wordt opgeroepen om scholen alsnog te sluiten. Het LAKS zelf ‘voelt er met de huidige kennis echter niet veel voor om alle scholen de komende tijd dicht te gooien’.

,,Het gevaar is dat het een onnodige maatregel is die ten koste kan gaan van zo’n 200.000 middelbare scholieren die de komende maanden eindexamen doen. Zij missen bij sluiting van de scholen essentiële voorbereidende lessen of komen in de knoop met het afronden van hun schoolexamens. Uiteraard staat de gezondheid van scholieren voor ons voorop, maar als deze niet op het spel staat lijkt het ons beter om zoveel mogelijk hinder te vermijden.”

Vertrouwen verloren

Volgens voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zetten veel leraren vraagtekens bij het openhouden van scholen. ,,Onderwijs is geen opvang en de gezondheid moet altijd leidend zijn”, zegt zij. Volgens Stolk heeft het onderwijspersoneel ‘veel vertrouwen in de politieke inschatting verloren’, omdat in het debat centraal lijkt te staan dat het onderwijs moet blijven draaien zodat ouders aan het werk kunnen blijven, zeker als ze belangrijk werk verrichten in bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

De AOb doet geen oproep tot het sluiten van alle scholen, zoals de voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) donderdag wel deed. ,,Natuurlijk niet. Wij gaan niet op de stoel van het RIVM zitten. Maar we verwachten wel meer duidelijkheid van het kabinet en dat ze het van uur tot uur blijven volgen.”