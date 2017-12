Verwarde man neergeschoten op Schiphol na dreigen met mes

De Marechaussee heeft op Schiphol een verwarde man neergeschoten. De 29-jarige man uit Den Haag liep dreigend met een mes het bureau van de marechaussee op Schiphol Plaza binnen. Hij werd daarop in zijn been geschoten. De marechaussee kan nog niets zeggen over de aard van zijn verwondingen.