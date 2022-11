Verwarde Tommie 'woont' in een bushokje: ‘Hij kan prima voor zichzelf zorgen’

Duizenden kwetsbare mensen zonder vervoer door faillisse­ment stichting na miljoenen­frau­de

Het doek is gevallen voor liefdadigheidsstichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI), die door miljoenenfraude in de problemen kwam. MVI zorgt in onze regio voor vervoer in Mill, Nijmegen, Beneden-Leeuwen, Andelst, Ede, Lunteren en Zelhem.

8 november