Verwarring na uitspraak rechter over asielopvang: ‘Nu rust bewaren en elkaar helpen’

De uitspraak van de rechtbank Den Haag over de ondermaatse noodopvang voor asielzoekers in Nederland leidt tot verwarring en spoedoverleg. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan bijvoorbeeld nog niet zeggen hoe het op korte termijn gestalte gaat geven aan de uitspraak in het kort geding over de asielopvang. En het Veiligheidsberaad roept op ‘om de rust te bewaren’

De rechtbank oordeelde donderdag dat Nederland niet voldoet aan de normen voor menswaardige opvang van asielzoekers. VluchtelingenWerk had daar een kort geding over aangespannen tegen de staat en het COA, met name vanwege de toestand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sliepen de afgelopen maanden geregeld mensen buiten bij gebrek aan ruimte en recent stonden asielzoekers buiten in de regen.

Aan een aantal normen moet van de rechter direct of op korte termijn voldaan worden. Zo mogen kwetsbare asielzoekers, zoals alleenreizende minderjarigen, per direct niet meer in de crisisnoodopvang geplaatst worden. Ook moet iedereen die zich in Ter Apel of een ander centrum meldt om zich te registreren als asielzoeker, per direct een veilige overdekte slaapplaats, voedsel, water en toegang tot hygiënisch sanitair kunnen krijgen.

Opvang met een plafond

Uiterlijk over driekwart jaar moeten vluchtelingen huisvesting hebben van minimaal vier vierkante meter per persoon, met vier muren, een plafond, afsluitbare deur en goed sanitair, zoals de EU-regels voorschrijven. De vluchtelingen moeten binnen vier weken een financiële toelage krijgen waarop ze recht hebben. En voor kinderen moet een veilige speelruimte worden gemaakt.

Opvangorganisatie COA zegt nu druk bezig te zijn de gevolgen van het vonnis in kaart te brengen, laat een woordvoerder weten. ,,Op basis daarvan gaan we kijken hoe en wat we gaan doen.” Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft gemeenten donderdag al direct opgeroepen extra plekken te regelen voor minderjarige asielzoekers. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak. Van der Burg zei vandaag een al langer geplande afspraak voor een werkbezoek aan een expositie af ‘voor spoedoverleg'.

Quote Het is nu van belang om de rust te bewaren en elkaar zoveel mogelijk te helpen Hubert Bruls

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad waarin de 25 Nederlandse veiligheidsregio's samenwerken, stelt in een reactie ‘dat het van belang is om de rust te bewaren en elkaar zoveel mogelijk te helpen’. ,,Veiligheidsregio’s en gemeenten zetten zich met maximale inspanning in om voldoende en zeker ook zo goed mogelijke opvangplekken te realiseren. Zo helpen Veiligheidsregio’s en gemeenten het COA al zeven maanden lang om zoveel mogelijk opvang te realiseren", zegt hij.

Vorige week bleek uit een onderzoek van deze site echter dat 251 van de 344 Nederlandse gemeenten op 1 september geen azc of noodopvang voor asielzoekers op hun grondgebied hadden.

In een reactie daarop zegt Bruls dat ‘er door Veiligheidsregio’s en gemeenten heel hard wordt gewerkt, maar wij kunnen geen ijzer met handen breken’. ,,Vergeet niet dat Veiligheidsregio’s en gemeenten inmiddels meer dan 7.200 Crisisnoodopvangplekken hebben weten te realiseren, een enorme prestatie in een heel korte tijd. Een locatie alleen is niet voldoende, het vraagt ook inzet van personeel en zorg. Daar komt bij dat we naast crisisnoodopvang ook heel veel opvang aan Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in azc's bieden. Al met al zijn dit veel taken waar wij niet voor weg zijn weggelopen, maar ook niet voor zijn ingericht. Het COA draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid, de rechterlijke uitspraak is ook aan hen gericht.”

Wetgeving gaat gemeenten verplichten

Staatssecretaris Van der Burg heeft wetgeving in voorbereiding waarmee hij gemeenten tot opvang kan dwingen. Die wetgeving is echter niet voor 1 januari 2023 klaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt ‘de zorgen van Vluchtelingenwerk Nederland te delen'. ,,Het asielbeleid moet daarom echt structureler vorm krijgen. Een wet die snel en eerlijk de verdeling van asielzoekers over het land regelt is daarbij een belangrijk element. Die opvang moet dan wel passen bij de lokale schaal, dus kleinschalige opvang is een must.”

De VNG stelt dat meer kleinschalige locaties moeten worden ingezet die ook speciale groepen asielzoekers kunnen huisvesten. ,,Daar zullen gemeenten voor moeten zorgen.”

