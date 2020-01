Verzekeraars: Schade jaarwisseling minstens 15 miljoen, meer dan vorig jaar

De particuliere schade aan auto's en woningen die rond de jaarwisseling is aangericht is minstens 15 miljoen euro. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van het Verbond van Verzekeraars. Dat is flink meer dan de 12,9 miljoen van vorig jaar. Het bedrag zal naar verwachting nog verder oplopen door branden bij zakelijke panden. Daarvan is de schade-omvang op dit moment nog niet bekend.

,,Er zijn tijdens de jaarwisseling helaas ook een aantal grote branden geweest, bijvoorbeeld een bedrijfsbrand in Zoetermeer, een molen in Bovenkarspel en een oud schoolpand in IJsselstein”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. ,,Het is echter nog te vroeg om van dit soort branden een raming van de schade te geven.”

Volgens Weurding is desondanks sprake van een gemiddelde jaarwisseling. Dat komt onder meer door het feit dat verzekerde spullen nou eenmaal steeds duurder worden. Toch ziet het Verbond natuurlijk ook dat het bedrag van de jaarwisseling 2019/2020 aan de hoge kant is en nog verder zal oplopen. ,,Maar als we naar het totale beeld kijken, hebben we geen indicaties dat er bijzonder meer schade is dan gebruikelijk. Maar wij beperken ons natuurlijk tot materiële schade. Ik betreur het dat er ook deze jaarwisseling weer veel gewonden zijn gevallen.”

Uitschieters

De voorgaande 16 jaar voor deze jaarwisseling claimden de Nederlanders gemiddeld zo'n 14 miljoen euro aan schade. Meestal komt het bedrag uit tussen de 10 en 15 miljoen euro, met enkele negatieve en positieve uitschieters: zo was de schade van de jaarwisseling 2017/2018 ‘slechts’ 8,2 miljoen ( de laagste van de laatste 16 jaar) terwijl de schade een jaar daarvoor (2016/2017) liefst 19,5 miljoen was, een van de hoogste.

Volledig scherm Ook in Haarlem brandden enkele auto's af. © Michel van Bergen Zoals altijd aan het begin van het jaar gaat het nog om een schatting en is veel onduidelijk. Zo moet de schade aan de woningen bij de flatbrand in Arnhem nog goed geïnventariseerd worden en ging in Bovenkarspel een historische molen, waarschijnlijk door vuurwerk, helemaal in vlammen op. In hoeverre de verzekering daarvoor opdraait is nog niet duidelijk.

Mist

De meeste schade werd de afgelopen zestien jaar geclaimd over de jaarwisseling van 2007/2008: 24,3 miljoen. Op veel plekken in het land verliep de jaarwisseling toen zeer onrustig met tal van rellen. Dat verraste toen ook het Verbond van Verzekeraar die in hun eerste schatting op 2 januari 2008 spraken van 11 miljoen euro. Meestal overigens, komen de eerste schattingen van het Verbond uiteindelijk aardig overeen met de definitieve cijfers. Bovendien ging de overgang van 2007 naar 2008, net als nu, gepaard met veel mist waardoor het bedrag mede hoog opliep door auto-ongelukken.

De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel- en autoverzekeringen. Schade aan huizen en auto’s vormt overigens maar een beperkt deel van de nieuwjaarsschade. Zo lopen de medische kosten ook in de papieren en is de schadepost voor bedrijven, scholen en kinderdagverblijven nog niet bekend.