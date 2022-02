Verzuim blijft stijgen: ruim de helft van zieke werknemers geveld door corona

In december was het verzuim nog 4,8 procent. Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. ,,Hoewel meer ziekmeldingen door corona worden veroorzaakt, zien we sinds de komst van de omikronvariant en boostercampagne ook dat besmette werknemers sneller herstellen. Van deze groep is 73 procent na twee weken hersteld. In november, toen we nog te maken hadden met de deltavariant, was dat 57 procent.”