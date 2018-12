Video geeft verrassende wending aan proces liquidatie Staatsliedenbuurt

Op de laatste dag van het hoger beroep in de dubbele liquidatiezaak in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt kwam advocate Bénédicte Ficq met een video op de proppen waaruit zou blijken dat Benaouf A., de centrale getuige in de zaak, op cruciale onderdelen heeft gelogen.

Op de video zegt een man dat hij van Benaouf A. heeft gehoord dat die heeft gelogen over de herkenning van een van de verdachten, Anouar B., ten tijde van de schietpartij. Het hof heeft de zaak nu voor onbepaalde tijd aangehouden.



B. en medeverdachte Adil A. zijn door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep ook levenslang. Benaouf A. zegt dat hij verdachte A. heeft herkend als een van de inzittenden van een Audi vanwaaruit is geschoten.



‘Nooit geloofd’

Over deze verklaring is van meet af aan veel te doen geweest. Benaouf is door de duisternis en de snelheid van de Audi niet in staat zijn geweest iemand te herkennen, menen de advocaten van de verdachten. ,,Ik heb nooit geloofd in die herkenning door Benaouf”, zegt Ficq.



De jurist wijst erop dat El M. in korte tijd de derde is die zegt dat hij van Benaouf heeft gehoord dat hij niet de waarheid heeft gesproken. ,,Het interessante aan dit geval is dat Rachid el M. een vertrouwenspersoon van Benaouf is.” Volgens Ficq heeft de advocaat van El M. haar laten weten dat het filmpje authentiek is.

Gelogen

Eerder deze week kwamen A. en twee andere getuigen in de zaak al lijnrecht tegenover elkaar te staan. De twee getuigden dat A. volgens hen gelogen heeft. A. op zijn beurt noemt de uitspraken van Mohamed H. en Jalal L. ‘kant-en-klare leugens’. Volgens het duo heeft Benaouf A. in de gevangenis gezegd dat hij had gelogen dat hij Anouar B. had herkend in de Audi RS4 van de schutters die hem op 29 december 2012 in de Staatsliedenbuurt beschoten.