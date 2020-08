Videobeelden van aanhouding verdachten van moord op Bas van Wijk

VideoDe aanhouding van twee van de vijf opgepakte verdachten in de zaak van de doodgeschoten Bas van Wijk is gefilmd. Het gaat om de twee mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam die gisteren door arrestatieteams in Zandvoort werden klemgereden en opgepakt. De politie Amsterdam bevestigt dat de beelden - die al rondgaan op Twitter - van de arrestatie zijn.

Op de beelden is te zien hoe arrestatieteams twee mannen uit hun klemgereden auto halen en inrekenen.



De Dienst Regionale Recherche hield daarnaast gisteren in Amsterdam nog eens drie andere mannen aan: drie Amsterdammers van 20, 19 en 18 jaar oud. De vijf verdachten zitten momenteel in alle beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie bevestigt noch ontkent dat de schutter bij deze vijf mannen zit. Over de exacte verdenking tegen deze mannen zegt de politie nog niets. Evenmin over hun identiteit.

Horloge

De 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp (al woonde hij inmiddels in Haarlem) werd zaterdag op klaarlichte dag doodgeschoten in recreatiegebied De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. Volgens bekenden van Bas werd een vriend van hem lastig gevallen omdat een groepje mannen het op het horloge van die vriend had voorzien. Toen Bas daar wat van zei, werd hij neergeschoten, waardoor hij later overleed.

De bizarre moord leidt tot veel ophef in Nederland. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei ‘dat het erop lijkt dat Bas de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed’. Daarmee onderschrijft ze enigszins het scenario dat Bas werd neergeschoten omdat hij wilde voorkomen dat een horloge werd gestolen. De politie kent dat verhaal ook. ,,En we houden zeker rekening met dat scenario, maar het plaatje is voor ons nog niet compleet,” aldus een woordvoerster.

Familie

Morgenavond vindt in Badhoevedorp een stille tocht plaats voor Bas. Volgens Hans Faber, inmiddels woordvoerder van de familie Van Wijk, zal de familie van Bas daarbij zijn. Wel zijn er enige zorgen over een eventueel te grote opkomst. De uitvaart van Bas van Wijk vindt zaterdag plaats.

Zondag vindt op het Museumplein in Amsterdam een demonstratie plaats naar aanleiding van de moord op Bas. Die heeft volgens initiatiefneemster Myra een breder ‘all lives matter-karakter', omdat zij vindt dat er te weinig aandacht en ophef was over de gruwelijke dood van Bas van Wijk.

Volledig scherm Bas van Wijk. © Politie

Volledig scherm Beelden van de arrestatie in Zandvoort. © Twitter/AD

Bekijk hier de beelden van net na de schietpartij: