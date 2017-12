Videoclip Ukelele Paradijs trapt Kaarsjesavond af

De Karnemelksloot in Gouda was gisteravond het decor van de nieuwe videoclip van tweetal Marcel van der Zwets en Eveline Kettering. Zij runnen het Ukelele Paradijs, een circuswagen met daarin 200 ukeleles, die door Nederland toert. Samen met zo'n tien Gouwenaars coverden ze het nummer Lonely This Christmas van Mud.