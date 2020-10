Vier jonge jongens opgepakt voor straatroof en mishandeling

Update Meer dan 30 bezoekers per dienst verwacht in kerken Staphorst en Barneveld

17 oktober De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst houdt zondag drie kerkdiensten waar ‘zeker’ 30 bezoekers zullen zitten. De kans dat het er veel meer zijn is groot, aldus de scriba zaterdagavond. De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum verklaarde eerder vandaag dat ze morgen ook meer dan 30 bezoekers per dienst toelaat.