Vier mannen opgepakt langs A58 na gewapende diefstal van auto

interview Vader Ivana Smit: Ze hebben haar als stuk oud vuil over de rand gegooid

6:00 Na twee jaar knokken heeft de familie van fotomodel Ivana Smit eindelijk een sprankje hoop op ‘gerechtigheid voor Ivana’. Haar dood wordt door de Maleisische politie nu, in het derde onderzoek, beschouwd als een moord. Maar de prijs is hoog. ,,We gaan eraan kapot.’’