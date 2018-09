Vier mensen krijgen kanker van dezelfde orgaandonor

Rik (4) belandt in ondergrond­se afvalcon­tai­ner: 'Brand­weer is nu zijn held'

14:39 Een jongetje van vier jaar is gisteren in Zevenbergen tijdens het buitenspelen in een vier meter diepe ondergrondse afvalcontainer vast komen te zitten. Het ventje mag van geluk spreken dat hij er zonder kleerscheuren van af is gekomen.