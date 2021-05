Vier tips om de komende dagen optimaal van het mooie weer te genieten

UPDATE en VIDEO 20-jarige ongedeerd na zware crash op de Veluwe waarbij motorblok uit auto werd geslingerd

12:48 Een 20-jarige automobilist is vannacht ongedeerd uit een zwaar beschadigde auto gestapt die was gecrasht op de provinciale weg N304 tussen Ede en Apeldoorn. Van de auto was na de zware crash op de Otterloseweg niets meer over.