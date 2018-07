Vierdaagse Nijmegen populairste evenement van Nederland

,,Voor de gemiddelde Nederlander is de Vierdaagse Nijmegen het meest ideale evenement. Het jaarlijkse wandelfestijn is bij alle generaties populair. Ouderen zien het vooral als een zware prestatietocht in een gemoedelijke sfeer.

Jongeren denken bij de Vierdaagse met name aan het feest er omheen. Maar iedereen is het erover eens dat dit het gezelligste evenement met de prettigste bezoekers is’’, zegt merkadviseur Hendrik Beerda. De gelijktijdige Vierdaagsefeesten staan in de lijst van populairste evenementen op plaats vier.

Top-10 van populairste Nederlandse evenementen

1. (-) Vierdaagse Nijmegen

2. (2) Pinkpop

3.(1) SAIL Amsterdam

4. (4) Vierdaagsefeesten Nijmegen

5. (10) North Sea Jazz Festival

6. (3) Huishoudbeurs

7. (5) Lowlands

8. (13) Bevrijdingsfestival

9. (11) Vakantiebeurs

10. (9) TT Assen

Deze ranglijst is samengesteld aan de hand van drie factoren: naamsbekendheid, waardering en binding met het evenement. Tussen haakjes staan de posities van twee jaar geleden. Opvallend is dat de huidige nummer één in 2016 niet in de top-10 stond. ,,We vragen mensen spontaan om evenementen te noemen, toen werd de Vierdaagse veel minder genoemd dan nu. Erg opvallend.’’

Huishoudbeurs

Volledig scherm Bezoekers op de eerste dag van de Huishoudbeurs in de RAI Amsterdam. De beurs kampt met een teruglopend bezoekersaantal. © ANP De Huishoudbeurs is in de actuele lijst gezakt naar de zesde plaats, volgens onderzoeker Beerda staat het evenement behoorlijk onder druk. De beurs trok afgelopen winter 212.000 bezoekers, dat zijn er 8.000 minder dan vorig jaar en zelfs 38.000 minder in vergelijking met 2016.



,,De Huishoudbeurs is nog steeds de populairste consumentenbeurs van ons land, maar moet wel uitkijken. Het begint al bij de naam, die is oubollig. Maar de formule begint ook sleets te worden. Hoogste tijd dat de organisatie maatregelen neemt en gaat vernieuwen’’, aldus Beerda.

Gay Pride

Volledig scherm Pride Amsterdam staat niet bekend als kwalitatief hoogstaand evenement. © anp Een andere opvallende conclusie uit het evenementenonderzoek is dat door een nieuwe naam de mening over de Gay Pride milder is geworden. Na de wijziging in Pride Amsterdam is de bekendheid weliswaar gedaald, maar hebben de ondervraagden meer sympathie voor het lhbt-festival.



Onder de oude naam had de Gay Pride het imago van een ruig mannenfeest. Het evenement heeft volgens Beerda nu een warmer imago. Wel vindt het Nederlandse publiek Pride Amsterdam nog steeds het meest gewaagde én minst kwalitatieve evenement van Nederland.



De hoofdstad heeft zich overigens met nog meer topevenementen versterkt als belangrijkste evenementenstad. Als het gaat om de mooiste entourage voor een evenement, scoort Deventer het hoogst met het Dickens Festijn en de Boekenmarkt. Terschelling staat op de tweede plaats van mooiste locaties dankzij Oerol. De Amsterdamse grachten staan op brons tijdens het Grachtenfestival.

Noorderslag

Het Amsterdamse documentairefestival IDFA en het Groningse Eurosonic Noorderslag zijn de sterkste groeiers in de evenementensector.

Ondanks de moordende concurrentie ontwikkelen de meeste, grote cultuurfestivals zich positief.

Een ruime meerderheid van de evenementen met een nationale uitstraling vindt in de Randstad plaats. De dominante positie van Amsterdam is in de afgelopen twee jaar verder doorgegroeid. Terwijl in 2016 vijftien van de vijftig topevenementen in Amsterdam plaatsvonden, zijn dit er nu zeventien. Utrecht is de tweede evenementenstad (met negen nationale topevenementen), gevolgd door Rotterdam (met zes).

Quote De Gay Pride had het imago van een ruig mannen­feest. Dat is door de nieuwe naam wel veranderd Hendrik Beerda

Glow

De positie van vrijwel alle stadsfestijnen is sinds de vorige onderzoekseditie van 2016 verzwakt. Vooral het Fruitcorso in Tiel verliest in korte tijd veel aan populariteit. Grote uitzondering is het Eindhovense lichtfestival Glow. Twaalf jaar na de start staat het voor het eerst in de nationale top. De expositie van tientallen lichtkunstenaars wordt geroemd om zijn vernieuwende karakter. Ook wordt Glow gezien als het meest kindvriendelijke evenement, Opvallend is dat het Leidens Ontzet, dat al sinds 1574 de overwinning op de Spanjaarden viert én het einde van een hongersnood, ook in populariteit toeneemt.

Alle stadsfestijnen met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)

1. (1) SAIL Amsterdam

2. (2) Vierdaagsefeesten Nijmegen

3. (3) Pride Amsterdam

4. (4) Tilburgse Kermis

5. (6) Dickens Festijn Deventer

6. (9) Leidens Ontzet

7. (8) Fruitcorso Tiel

8. (-) GLOW

9. (10) Corso Zundert

Voor het onderzoek heeft Beerda 1.600 respondenten ondervraagd. Eerst is de spontane bekendheid van de duizenden Nederlandse evenementen onderzocht. Daarna is voor de vijftig meest genoemde evenementen in detail navraag gedaan naar de merkkracht en het imago.