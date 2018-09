Vierhonderd andere Lili's en Howicks, mogen zij óók blijven?

Afgelopen vrijdag kreeg kinderrechtenorganisatie Defence for Children een telefoontje van een jongen die al acht jaar in Nederland woont. Hij zit op dit moment vast in Zeist en wordt woensdag uitgezet naar Afghanistan, met zijn gezin. Uit berichten van mensen rond het gezin blijkt dat het gaat om de broertjes Mohamad, Mehdi en Sadjad en hun ouders.



,,De details van deze zaak kennen we nog niet”, zegt Martin Vegter van Defence for Children. ,,Maar feit is dat Afghanistan een onveilig land is. Daar is geen twijfel over. Het is zaak om kinderen te beschermen tegen dit soort gevaar.”