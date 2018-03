'Vieze poepvlek': Om huidskleur gepeste Myla maakt nu furore als model

Zo zelfverzekerd is ze niet altijd geweest. Door de pesterijen verloor Myla een groot deel van haar eigenwaarde. „Ik durfde mijn huis niet eens uit”, zegt ze. Dit veranderde toen ze een aanbod kreeg om te figureren in een videoclip. „Ze hadden nog nooit een meisje zoals ik gezien”, aldus de Enschedese. Ze besloot vol te gaan voor het werk als ‘video vixen’, een vrouwelijk model dat figureert in voornamelijk hiphopmuziekvideo’s : „Ik dacht ik zal die pesters laten zien wat ik in huis heb en wat ik heb, is mooi.”



In pikante lingeriesetjes was de Enschedese het afgelopen anderhalf jaar te zien in zo’n 15 videoclips van Nederlandse hiphopartiesten. Zo werkte ze voor Broederliefde, Frenna en Dopebwoy. „Gaaf toch?” Trots toont ze een videoclip waarin ze in een badkuip vol schuim ligt. Als succesvol video vixen wordt ze bijna dagelijks overladen met complimentjes. Negatieve reacties doen haar niks. „Ik heb geleerd van mezelf en mijn uiterlijk te houden. De pesters kunnen mij niet meer raken.” Haar zelfvertrouwen is groter dan ooit.