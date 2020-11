Vijf aanhoudingen in Uden na vondst vuurwapens in meerdere bussen, politie lost waarschuwingsschot

Opmerkelij­ke vondst van politie: geen hennepplan­ta­ge, maar kleine witlofkwe­ke­rij

10 november De bewoonster van een huis in Geleen keek vandaag vreemd op toen er plotseling agenten voor haar deur stonden. Zij vermoedden in haar woning de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Dat bleek de politie flink mis te hebben: het ging om een witlofkwekerijtje in een kelder.