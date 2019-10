Vijf aanhoudingen na schietpartij in Veldhoven, onder wie drie slachtoffers

Grote internatio­na­le actie tegen tabaksmaf­fia: hoofdver­dach­ten opgepakt in Limburg

16:53 De FIOD en de douane hebben in Limburg op grote schaal invallen gedaan in verband met een onderzoek naar een internationale bende. Dat meldt De Limburger. Ook op andere plekken in het land zijn invallen gedaan. Er zijn in totaal al zeventien mensen gearresteerd. De hoofdverdachten van het criminele netwerk zijn opgepakt in Limburg, meldt de FIOD-woordvoerder.