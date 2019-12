Vijf clowns over hun carrière: ‘Mijn clown is niet altijd lief, hij is eigenlijk arrogant’

Video Vrouw (86) zwaarge­wond na steekpar­tij in Apeldoorn, verdachte aangehou­den

13:51 Bij een steekpartij in een woning in Apeldoorn is een 86-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Dat bevestigt de politie. Ooggetuigen zagen de vrouw zwaar bebloed uit haar woning naar een woning van bekenden, tientallen meters verderop, strompelen.