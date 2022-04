Vijf ‘drugszoekers’ opgepakt in haven van Vlissingen, politie lost schot

Op het terrein en in de omgeving werden in totaal vijf mannen gearresteerd. Het vijftal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Het vijftal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Het gaat om mannen in de leeftijd van 23 tot en met 39 jaar, afkomstig uit Amsterdam, ‘s Gravenhage, Oosterhout, Weesp en Zwolle. In de loods van het bedrijf stond een reeks tassen, gevuld met wit poeder.