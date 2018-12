Vijf illegale sekswerkers betrapt bij undercoveractie, dochtertje(2) wacht in auto

Vijf illegale sekswerkers zijn zaterdag betrapt bij een undercoveractie in de buurt van Breda. De vrouwen maakten afspraakjes in een hotel maar waren niet in het bezit van een escortvergunning. De prostituees hadden verschillende nationaliteiten: de Nederlandse, Roemeense, Zweedse en Marokkaanse. Een van de vrouwen had haar dochtertje van 2 mee in de auto naar het werk.

De undercoveractie werd gehouden door de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM) van de politie en was gericht tegen illegale prostitutie en mogelijke mensenhandel. Medewerkers van AVIM, ook wel Vreemdelingenpolitie, deden zich zaterdag voor als potentiële klant van de prostituees. Zij maakten naar aanleiding van online seksadvertenties een afspraak met de dames. Die vond plaats in een hotel bij Breda. Waar exact geeft de politie niet aan.

Gesprek

Er volgde echter geen betaalde seks, maar een gesprek tussen de prostituee en de medewerker: opgeleid in het herkennen van signalen van mensenhandel. De vrijwilligheid van de werkzaamheden en de leeftijd van de vrouwen vormden hierin belangrijke punten. Verder gecontroleerde de Vreemdelingenpolitie op verblijfsrecht en de leeftijd van de betrokkene, door middel van controle van identiteitsdocumenten. Buiten de escortdames werden ook hun chauffeurs door de systemen gehaald.

Bij de vijf gecontroleerde vrouwen was er geen aanwijzing van mensenhandel of uitbuiting. Maar alle vijf waren niet in het bezit van een escortvergunning. Die is vereist voor dit werk. Per geval wordt er daarom een bestuurlijke rapportage opgemaakt en opgestuurd naar de gemeente.

Dochtertje van 2

Een van de coördinatoren van de actie vertelt: ,,Alle gecontroleerde dames vertelden dit werk vrijwillig te doen. Wel vanuit een bepaalde afhankelijkheid. In de meeste gevallen was dit een beroerde financiële situatie. Hierdoor voelden ze zich genoodzaakt om dit werk te doen.”

In een van de auto’s werd ook een 2-jarig dochtertje van een dame aangetroffen. ,,Over deze bizarre situatie is telefonisch contact geweest met Veilig Thuis (een advies- en meldpunt, red.). Het dossier van dit gezin was bij hen bekend en daar wordt vanuit Veilig Thuis aan gewerkt.” Bij alle dames is aangegeven dat er een Regionaal Programma Uittreden Sekswerkers (RUPS) bestaat voor West- en Midden-Brabant en Zeeland, een project dat in 2015 is opgestart.

Het uitstapprogramma biedt prostituees hulp en ondersteuning bij het stoppen met het werk. In het zuidwesten van Nederland zijn volgens ruwe schattingen zo’n 1100 prostituees actief. Van hen waren er tot eind mei van dit jaar zo’n 225 bij RUPS terecht gekomen. En daarvan zijn er ongeveer zeventig daadwerkelijk uit de prostitutie geholpen. Officieel loopt het project dit jaar af. De deelnemende gemeenten en de GGD hebben eerder besloten om RUPS voor nóg een jaar te subsidiëren.

Ondermijnende criminaliteit