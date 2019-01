Vijf jaar met zesjes en tóch dik slagen voor je vwo-eindexamen

Overval­lers taxi bellen dag later weer voor een ritje en krijgen dezelfde chauffeur aan de lijn

10:15 TILBURG - De politie heeft vrijdag een 38-jarige man en een 33-jarige vrouw uit Tilburg aangehouden in verband met de overval op een taxi. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Het duo werd in de boeien geslagen omdat zij wederom een taxi bestelden in Tilburg en dezelfde chauffeur als die van de overval aan de lijn kregen.