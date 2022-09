Vijf jaar nadat orkaan Sint Maarten verwoestte wachten er nog altijd mensen op nieuw huis

Debby Dorsman uit Haarlem kon de schrijnende situatie van haar vriendin Emiko vijf jaar geleden niet langer aanzien. Delen van het dak van het ziekenhuis waar ze als cardioloog werkte waren ingestort, regenwater stroomde door de gangen en de patiëntenkamers. Thuis was de situatie niet veel beter. Emiko’s echtgenoot kon door een raampje in de douche nog net hun zwaar gehavende huis levend ontvluchten. Dorsman kreeg het aangrijpende verhaal van haar vriendin bijna live mee. ,,Ze was in het ziekenhuis waar ze een noodaggregaat hadden. Daardoor kon ik met haar blijven appen. Toen ik hoorde en zag dat echt alles kapot was, moest ik wat doen.”