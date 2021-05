Vijf maanden cel voor ex-officier van justitie Vincent L. vanwege misbruik van minderjarige

Zeer grote brand op industrie­ter­rein Dronten: ‘Doe ramen en deuren dicht’

28 mei De brandweer is vanavond massaal uitgerukt voor een uitslaande brand aan de Handelsweg-Zuid in Dronten. Bij de ‘zeer grote brand’ in een bedrijfspand komt veel rook vrij. Inwoners van Dronten, maar ook plaatsen in de wijde omgeving als Kampen, Zwolle en op de noordwest-Veluwe, is via een NL-Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.