Vijf onderzoeken naar radicalisering bij Defensie

Onrust over ‘pro­pa­gan­da­film’ Turkse coup in Nederlandse bioscopen

6:01 Een Turkse actiefilm over de verijdelde coup van vorig jaar zorgt voor onrust onder Gülenisten in Nederland. ,,Het is een propagandafilm.” Donderdag, de dag waarop ‘Vaderland’ in première gaat, spreekt ook de Rotterdamse gemeenteraad erover.