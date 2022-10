Vijftig Oranjefans laten hun WK-reis door Qatar betalen: ‘Dan heb je het echt niet helemaal begrepen’

Wilco helpt met Dierenvoed­sel­bank wanhopige baasjes: ‘Mensen bellen huilend op’

Steeds meer wanhopige baasjes kloppen aan bij de Dierenvoedselbank. Voorzitter Wilco Hoogerwerf hoort schrijnende verhalen. En juist híj kan er zelf over meepraten: van 50 euro per week moet-ie niet alleen zichzelf eten geven, maar ook zijn papegaai, Engelse bulldog, koikarpers en de visjes in zijn aquarium. Dan doe je toch wat de deur uit, zouden veel mensen zeggen. Maar zo wérkt dat niet. ,,Ze zijn mijn alles.’’

29 oktober