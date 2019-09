Viktor (50) die jarenlang streed tegen zelfmoord stapt zelf uit leven: ‘Niemand zag dit aankomen’

Staudt, geboren in Delft en opgegroeid in Brabant, schreef samen met Bakker een boek over zijn poging uit het leven te stappen, gaf in binnen- en buitenland lezingen aan hulpverleners over zijn ervaringen en verscheen in diverse talkshows met zijn aangrijpende levensverhaal, waaronder De Wereld Draait Door. Staudt groeide zo uit tot een belangrijke inspiratiebron voor mensen die denken aan zelfmoord.



,,Wij vinden het een tragisch overlijden”, meldt een woordvoerder van 113 Zelfmoordpreventie. ,,Het is buitengewoon verdrietig voor de nabestaanden en voor de mensen die hoop hebben geput uit zijn boeken en televisieoptredens. We kunnen ons voorstellen dat dit nieuws mensen raakt. Wanneer mensen hiermee worstelen, kunnen ze altijd contact met ons opnemen.”

Toerekeningsvatbaar

Met zijn boek Het verhaal van mijn zelfmoord met als ondertitel Hoe ik mijn angsten en depressies overwon probeerde Staudt mensen te behoeden voor de fout die hij in zijn ogen gemaakt had. Psychiater Bram Bakker, die veel met de Brabander samenwerkte en het voorwoord schreef, noemde het bij de lancering een belangrijk boek.



,,Het komt niet vaak voor dat iemand zo’n weloverwogen poging doet en het overleeft. Zelfmoord gebeurt meestal impulsief. Viktor beseft dat hij op dat moment niet toerekeningsvatbaar was. Dat sluit naadloos aan bij mijn aanpak. Als mensen beseffen dat hun klachten goed behandelbaar zijn, is er veel gewonnen”, zei hij in 2012 tegen deze site.

‘Ik was klaar met vechten’

Vlak voordat Viktor Staudt, toen 43 jaar, op 12 november 1999 op het Rai Station in Amsterdam voor de aanstormende intercity sprong, voelde hij een enorme rust. ,,Ik had jarenlang alles geprobeerd: de huisarts, de psychiater, kalmerende medicijnen, hardlopen en zwemmen, maar niets hielp”, zei hij jaren geleden tegen deze site.

,,Ik was klaar met vechten. Ik zag geen andere oplossing meer. Op het moment zelf voelde ik me in balans. Ik had het besluit genomen en dat gaf rust. Vreemd, want het is natuurlijk niet normaal om op je fiets te stappen, naar het station te rijden en vervolgens voor de trein te springen.”

Geschrokken

Bram Bakker laat in een reactie weten geschrokken te zijn van het nieuws. Volgens hem zag niemand deze beslissing aankomen. ,,Het stemt me intens verdrietig, vooral omdat ik zeker weet dat hij dit einde eigenlijk niet wilde”, vertelt hij. Bakker maakt zich zorgen.

,,Ik vrees dat de dood van Viktor een stuk bedreigender is dan als een willekeurige bekende Nederlander besluit uit het leven te stappen. Viktor was een voorbeeld voor zoveel mensen. Dit zal een diepe impact hebben op de mensen die, net als hij, iedere dag strijden tegen dit soort gevoelens.”

Worstel jij met zelfmoordgedachten? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of 113.nl.