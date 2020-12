Vindicat verliest opnieuw accreditatie en geld na feestende leden in partybus

Hoe kán het dat Orm K. (44), zoon van een vermoorde politie­held, een politiemol werd? ‘Ik ben stom geweest’

8 december Zeer geëmotioneerd hoorde de Utrechtse politiemol Orm K. (44) dinsdagmiddag in de Utrechtse rechtbank aan hoe hij volgens het Openbaar Ministerie zijn collega’s heeft verraden door twee jaar lang geheime politieinformatie te lekken aan zware jongens uit de onderwereld. ,,Ik was een goede agent, maar ik was toen mezelf niet.”