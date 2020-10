Viroloog na coronachaos: ‘Mensen zijn nog steeds niet doordrongen van de ernst’

Illegale feesten, chaos in enkele grote steden na de verplichte, vroege horecasluiting en kerkdiensten met soms honderden gelovigen. Het eerste weekend met strengere coronamaatregelen verliep onstuimig. ,,Mensen zijn nog steeds niet doordrongen van de ernst van de situatie. Dat is een groot probleem”, zegt viroloog Ab Osterhaus.

Meest in het oog sprong dit weekend de chaotische situatie in de Utrechtse binnenstad. Nadat de kroegen en restaurants om 22.00 uur hun deuren verplicht moesten sluiten, kregen de supermarkten die nog open waren het bijzonder druk. Met name jongeren sloegen liters alcohol in om hun feestjes elders voort te kunnen zetten. Dat gebeurde niet alleen thuis, maar ook in diverse parken waar de politie vervolgens weer moest ingrijpen. In Amsterdam speelden zich soortgelijke taferelen af.

De drang om te kunnen feesten was op meer plekken in het land groot. Zo viel de politie vrijdagavond in Tilburg een pand binnen waar een bruiloft aan de gang was met 180 gasten, was er zondagmorgen in Weert een houseparty bezig met 150 bezoekers en hadden zaterdagavond in Ammerzoden 21 mensen zich verzameld in een bedrijfspand, waar werd gefeest met alcohol en versterkte muziek.

Volledig scherm In Staphorst kwamen zeshonderd kerkgangers bijeen in de Hersteld Hervormde Kerk. © Wilbert Bijzitter

Maar niet alleen in het uitgaansleven namen mensen de strengere coronaregels niet zo serieus, terwijl die maatregelen juist zijn bedoeld om het nog steeds stijgende aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Zondag waren het er voor het eerst meer dan 4000 in 24 uur en lagen er 810 mensen met klachten in het ziekenhuis.

Toch besloot de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst gewoon zeshonderd mensen per keer toe te laten tijdens de drie diensten die zondag werden gehouden. Mondkapjes waren niet verplicht en er werd zoals altijd gezongen. Het leidde tot woedende reacties, al doet het kerkbestuur formeel niets verkeerd. Als er vooraf een gezondheidscheck is en plekken gereserveerd worden, is er geen maximum aantal personen voor kerkdiensten, staat in de voorschriften van het RIVM.

Quote Mensen hebben zich rijk gerekend de afgelopen maanden toen het aantal besmettin­gen heel laag was en denken dat hen nu niets kan overkomen Ab Osterhaus, viroloog

Viroloog Ab Osterhaus kan er met zijn verstand niet bij dat er zo losjes op de boodschap van Mark Rutte van afgelopen maandag wordt gereageerd. ,,Mensen zijn nog steeds niet doordrongen van de ernst van de situatie. Ze hebben zich rijk gerekend de afgelopen maanden toen het aantal besmettingen heel laag was en denken dat hen nu niets kan overkomen. Maar inmiddels zitten de besmettingen weer op het niveau van mei. Ook als er zoveel mensen in een kerk samen mogen komen, kun je een beroep doen op hun verantwoordelijkheid. Dit is nu gewoon niet handig.’’

Tekst gaat verder onder foto...

Volledig scherm Viroloog Ab Osterhaus: ,,Mensen zijn nog steeds niet doordrongen van de ernst van de situatie.'' © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Al ziet de viroloog wel inconsequenties en onduidelijkheden in het huidige maatregelenpakket. Zeshonderd mensen in een kerk mag wel, maar in een restaurant mogen maar dertig mensen en bij een voetbalwedstrijd niemand. De kroegen moeten dicht, maar vervolgens kunnen mensen daarna nog wel alcohol kopen bij de supermarkt. En ook over de mondkapjes is heel wat te doen. Bij de ene winkel moet het wel, bij de andere niet.

Gedrag

Die onduidelijkheid is ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een doorn in het oog. De chaos in de studentensteden is voor KHN het bewijs dat het vroeg sluiten van de horeca niet werkt. Volgens de organisatie is 3,9 procent van de besmettingen te herleiden tot de horeca. ,,Het grootste probleem zit in het gedrag van mensen en het draagvlak in de samenleving. Dat los je dus niet op door de horeca eerder te sluiten of door het maximum aantal gasten nog verder terug te dringen”, zegt woordvoerster Breghje van Eupen van KHN, die de komende tijd nog meer van dit soort situaties en overlast verwacht op straat.

Moeten de regels dan maar nog strenger? Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet bijvoorbeeld onlangs nog om regionaal een avond- en nachtklok in te stellen. Osterhaus vraagt zich af of dat helpt. ,,Misschien gaan mensen dan nog meer illegale feesten geven.” Ook politiebond ACP is daar niet voor. ,,Hoeveel politiemensen heb je nodig om dat te handhaven? Je kunt niet op 17 miljoen mensen een politieagent zetten. Het probleem dat we afgelopen weekend zagen in enkele steden heeft te maken met verantwoordelijkheid en zelfdiscipline. Blijkbaar legt een aantal groepen zich niet neer bij de maatregelen en maakt er een kat- en muisspel van met de politie.’’

Sommige gemeenten willen lokaal inmiddels wel extra maatregelen nemen. Zo ligt er in Utrecht een plan om de komende weken na 22.00 uur ook buiten de horeca geen alcohol meer te verkopen. Moskeeën in Amsterdam geven gehoor aan een oproep van burgemeester Femke Halsema om de deuren voorlopig te sluiten.

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.