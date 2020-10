Viroloog over uitblijven strengere maatregelen: ‘De kraan moet dicht, zo simpel is het’

De tweeling­zus van Wouter werd door haar man gewurgd: ‘Freek is geen monster, mijn zus geen heilige’

25 oktober De tweelingzus van Wouter Kamphuis wordt op 11 september 2019 in haar huis in Ermelo gewurgd door zijn zwager Freek den T. In een ogenschijnlijk doodnormaal gezin leidt het vreemdgaan van Anna Marie tot een daad die alles verwoest. Sindsdien worstelt Wouter Kamphuis met zijn emoties. ,,Het moet in evenwicht komen. Freek is geen monster, mijn zus geen heilige.”