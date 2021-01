Viruswaarheid dreigt huisartsen met aansprakelijkheid voor coronavaccinaties

In de door Team Artsen Viruswaarheid ondertekende brief stelt de actiegroep ‘acute zorgen’ te hebben over de coronavaccinatiecampagne die vorige week in ons land van start is gegaan. ‘Onze mening is dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen’, valt in de brief te lezen die ook op de website van Viruswaarheid is gepubliceerd. ‘En wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie.’

Viruswaarheid beklemtoont vervolgens onder andere dat de goedgekeurde coronavaccins gebruik maken van gentechnologie. Die ‘vallen daarmee onder gentherapie strikt gesproken.’ De actiegroep haalt vervolgens een lange reeks artikelen aan uit onder meer de Geneesmiddelenwet, waarin onder meer staat dat misleidende reclame over geneesmiddelen verboden is.

Goed voorlichten

In een toelichting vertelt Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid, dat de brief naar 5000 huisartsen is gestuurd. ,,Weliswaar zullen huisartsen voorlopig niet of nauwelijks vaccineren, ze hebben wel veel patiënten. Die zullen bij hen om informatie vragen. Vandaar dat wij hen er op wijzen dat ze verplicht zijn mensen goed voor te lichten.”

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) bevestigt dat veel leden de brief hebben ontvangen. Tegenover de NOS zegt de LHV dat tientallen artsen erover aan de bel hebben getrokken bij de vereniging. Huisartsen voelen zich er niet prettig bij. Dat blijkt ook op sociale media. ,,De brief is tenenkrommend slecht en maakt me erg boos”, stelt Martijn Sijbom, huisarts-onderzoeker aan het LUMC. ,,Die bevat ongefundeerde beweringen - of zoals een patiënt van me zegt: dit noemen we gewoon bullshit - over de behandelingen van Covid-19, zoals het effect van vitamine D.”

