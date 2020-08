Vitens: ‘Stop met tuin sproeien en zwembadjes vullen in Gelderland, anders valt waterdruk weg’

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland in de loop van de avond sterk zal verminderen of helemaal zal wegvallen, als er niet meteen minder drinkwater wordt verbruikt. Het bedrijf wil dat de klanten stoppen met tuinen sproeien, zwembadjes vullen en auto’s wassen. Daarnaast moet iedereen kort douchen en alleen ‘s nachts de wasmachine inschakelen.

Door de tropische hitte ziet Vitens het watergebruik flink toenemen. Om grote problemen te voorkomen roept Vitens dus op om minder water te gebruiken. ,,We vragen onze klanten om hulp. Het verbruik is nu erg hoog en dus moeten we extra opletten”, zegt Vitens woordvoerder Cornelis Vlot.



Het is onduidelijk hoe groot de kans is dat er daadwerkelijk helemaal geen water uit de kraan komt. ,,Het is lastig te zeggen hoe dicht we daarbij staan. We vullen elke nacht onze voorraden aan maar met dit weer en dit verbruik is dat lastig om het weer op peil te krijgen”, legt Vlot uit.

1,5 miljard liter per dag

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in vijf provincies van drinkwater. Sinds donderdag, de eerste warme dag, wordt er 30 tot 50 procent meer drinkwater verbruikt, aldus het bedrijf. Gewoonlijk is 1 miljard liter water per dag voldoende om iedereen van drinkwater te voorzien, maar zaterdag was al 1,3 tot 1,5 miljard liter nodig.



,,Onze waterreservoirs raken daardoor te snel leeg. Dan zit er niets anders op dan de druk in de leidingen verlagen. Op sommige plekken kan het gevolg daarvan zijn dat er geen water meer uit de kraan komt.”

Vooral Gelderland en Overijssel

De dringende oproep van Vitens geldt voor het hele werkgebied, maar vooral voor de provincies Gelderland en Overijssel. Het verbruik in Gelderland en Overijssel is hoger dan in andere provincies waar Vitens het water regelt. Dat zijn Flevoland, Friesland en Utrecht. ,,We denken dat dit met de recreatie te maken heeft. In Gelderland zijn veel campings en daar wordt veel water gebruikt.” Bovendien hebben deze provincies al te kampen met zeer lage grondwaterstanden en droogte.



“We houden de situatie van uur tot uur in de gaten. Iedereen moet nu meehelpen om drinkwaterproblemen te voorkomen, zeker nu het nog dagenlang tropisch warm blijft”, zegt een woordvoerder van Vitens.