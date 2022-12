Vla-kom met lachende Anne Frank verwijderd uit collectie Blond Amsterdam na ophef

De kom verscheen in de nieuwe collectie die ‘Hollands Glorie’ genoemd wordt door Blond. ,,De serie waarin de kom is verschenen hoort een positieve herinnering te zijn aan Hollandse taferelen en helden waar wij trots op zijn. Helaas komt dit gevoel niet bij iedereen over op de manier die wij voor ogen hadden. Dit is absoluut niet onze bedoeling geweest. Wij vinden dit erg vervelend”, schrijft Blond Amsterdam in een reactie op de kritiek.

De ophef ontstond nadat opiniemaker en populaire Twitteraar Anne Fleur Dekker een foto van het product deelde. ‘Ik vind hier heel veel van. Totaal ongepast,’ twitterde ze onder andere, waarna ze veel bijval kreeg.

Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) uitte kritiek. Het noemde de kommen ,,ontzettend ongepast”. Het CIDI had al geadviseerd om het servies uit de winkels te halen.

Blond Amsterdam, dat een winkel heeft in de Ferdinand Bolstraat, schrijft ‘erg geschrokken’ te zijn van de reacties. Vanmiddag werd het product uit de webshop gehaald. ‘Tevens doneren wij de opbrengst die voortvloeit uit dit artikel volledig,’ is in het persbericht te lezen. Aan wie of wat het geld gedoneerd wordt, is nog onduidelijk. Mensen die het product al gekocht hebben, kunnen het kosteloos ruilen of retourneren.

Vaker negatieve reacties

Het is niet de eerste keer dat een illustraties van Blond negatief in het nieuws komt. In maart 2017 noemden mensen een verkiezingsinhaker ‘denigrerend’, omdat het merk een blonde vrouw in een stemhokje afbeeldde die zei: ‘Natuurlijk ga ik stemmen, ik vind kleuren zó leuk!’

Aan het eind van datzelfde jaar kreeg het merk verontwaardigde reacties op een illustratie over het nieuws van 2017. Zo waren Anne Faber, Romy en Savannah afgebeeld met de teksten ‘R.I.P.’ en ‘Our thoughts are with your family and friends’. De drie vrouwen werden in 2017 gedood.

Ook ophef over het gebruik van Anne Franks naam en beeltenis is niet nieuw. Zo opende in 2018 in de Raadhuisstraat in Amsterdam een bakkerij die zich ‘Anne & Frank’ noemde. Na verontwaardigde reacties werd de naam aangepast. In 2019 debuteerde een Nederlandse rapper onder de artiestennaam Anne Frank. ‘Het getuigt van weinig ­inlevingsvermogen in de gevoelens van alle overlevenden van de Shoah en hun families,’ reageerde de Anne Frank Stichting destijds.

