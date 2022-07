Vlaggenverwijderaar in Oldebroek geïntimideerd: ‘Hij moest springen om in veiligheid te komen’

,,Dit gaat alle perken te buiten. Ik neem dit heel hoog op.’’ Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek, vlakbij Zwolle, is woedend over het incident met de autosleutels. Op last van haar gemeente was de man in Wezep bezig met het verwijderen van omgekeerde vlaggen, hét nationaal symbool van de boerenprotesten.