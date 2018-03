Vleermuis in bioscoop Eindhoven jaagt mensen stuipen op het lijf

Arrestatie na vondst dode man in Overijssel

23:22 In Coevorden is vanavond een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vondst van een dode man. Het lichaam werd onder 'verdachte omstandigheden' aangetroffen in het Overijsselse Holtheme. De politie sluit niet uit dat de beide mannen elkaar kenden.