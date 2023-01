Dodelijke streptokok­ken­in­fec­tie steeds vaker vastge­steld bij kinderen

Ernstige streptokokkeninfecties werden het afgelopen jaar meer dan gebruikelijk vastgesteld bij kinderen. Hoewel deze bacteriën nog steeds heel zeldzaam zijn, is het aantal kinderen dat hiermee in het ziekenhuis terechtkomt sinds begin 2022 sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Juliana Kinderziekenhuis, in samenwerking met zes andere ziekenhuizen.

