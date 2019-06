Vliegend tankstation Defensie met pech aan de grond in VS

Explosief gevonden na mislukte plofkraak bij ABN AMRO in Zundert, woningen ontruimd

8:50 In de buurt van de ABN AMRO in het Brabantse Zundert is vanochtend vroeg een explosief gevonden, die waarschijnlijk is achtergebleven na een mislukte plofkraak woensdagnacht. De Explosieve Opruimingsdienst is ter plaatse.