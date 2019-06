Vliegers Mano (77) en René (55) kwamen om bij vliegtuigcrash

Het fatale ongeval komt als een klap aan bij de mensen van het museum, zo laat een woordvoerder vanavond weten. Het museum heeft geen leden, maar bestaat uit een vijftigtal vrijwilligers en ongeveer twintig vliegers die verspreid over het land wonen. De vliegtuigen zijn particulier bezit, soms met een, soms met meerdere eigenaars. ,,De vliegers zijn onze klanten. Ik heb beiden gekend, maar er zijn vrijwilligers die ze beter hebben gekend. De eerste zorg is nu de opvang van de mensen.”

Voorzitter Andre Oremus van de Vliegclub Seppe (VCS) heeft de 170 leden vrijdagavond in een brief en met een ‘bedroefd hart’ op de hoogte gesteld van het drama. ,,Zoals velen van jullie inmiddels al vernomen hebben, heeft zich vanmorgen een vreselijk ongeluk voorgedaan tijdens het oefenen van een formatievlucht. We betreuren twee doden. De toedracht van het ongeluk is onbekend. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de nabestaanden. Daarnaast hadden beide veel bekenden en vrienden in onze vliegclub en het nieuws heeft ons als een schokgolf getroffen.”