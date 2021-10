Vliegtickets fors duurder door tariefexplosie Schiphol

Schiphol wil de havengelden de komende drie jaar met 37 procent verhogen. Dat betekent dat de kosten voor een vliegticket flink zullen stijgen. Per passagier moeten maatschappijen in 2024 38 euro havengelden betalen, 10 euro meer dan nu. Voor overstappende reizigers stijgen de tarieven van 13,50 naar 18,50 euro.

Volgens de luchthaven is het onvermijdelijk dat de vliegmaatschappijen meebetalen aan de enorme coronaverliezen. ,,We hebben tijdens de pandemie 1,6 miljard euro verloren, waarvan 1,2 miljard aan havengelden”, zegt financieel topman Robert Carsouw.

42 procent omhoog

Aanvankelijk wilde de luchthaven tussen 2022 en 2025 de havengelden met 42 procent verhogen. Dat is na felle kritiek van de maatschappijen verlaagd. ,,Wij vragen nu 318 miljoen euro bijdrage aan de maatschappijen. Dat is een kwart van de gederfde havengelden. Dat vinden we redelijk.”

Volgens de topman is het onmogelijk dat Schiphol alle verliezen op zich neemt. ,,Wij mogen van de wet in goede tijden geen winst maken uit havengelden. Dat betekent dat we in slechte tijden eigenlijk geen verlies kunnen accepteren. Vanwege de uitzonderlijke situatie doen we dat toch.”

Volgens de maatschappijen is de ‘geste’ volstrekt onvoldoende. Volgens brancheorganisatie Barin komen de coronaverliezen van Schiphol per saldo voor bijna driekwart voor rekening van de vliegbedrijven. ,,Ik begrijp niet dat de cfo van Schiphol tot een andere rekensom komt”, zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen.

Uit de markt prijzen

Hij wijst op de miljoeneninkomsten uit vastgoed en de verkoop van aandelen in het Franse ADP, die Schiphol voor zichzelf houdt. De luchthaven prijst zich hiermee uit de markt, volgens Fruitema. ,,In de rest van Europa gaan de tarieven tussen de 0 en 5 procent omhoog, op Schiphol 37 procent. Terwijl we hier juist competitief moeten blijven, omdat de aantrekkingskracht van Schiphol minder is dan die van Londen, Frankfurt of Parijs.”

Toezichthouder ACM zal zich over het tariefvoorstel en de bezwaren van de maatschappijen buigen. Voor het einde van het jaar volgt daarover een uitspraak. De nieuwe tarieven gaan op 1 april in.

