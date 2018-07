Vliegtuig Aviodrome crasht in Zuid-Afrika: 1 dode, drie Nederlanders gewond

Video & UpdateEen historisch toestel van Avidodrome is neergestort bij een testvlucht in Zuid-Afrika. Daarbij zijn negentien mensen gewond geraakt, onder wie drie Nederlandse medewerkers van het luchtvaartmuseum in Lelystad. Volgens lokale hulpdiensten is één persoon om het leven gekomen, daarvan is de nationaliteit nog niet bekend. Het toestel zou binnenkort naar Nederland komen.

Het ongeluk gebeurde tijdens een testvlucht van het toestel Convair 340 uit 1954. Het vliegtuig vertrok om half 5 vanaf de luchthaven van Pretoria in Zuid- Afrika. Volgens Aviodrome-woordvoerder Rosella Passier waren er 19 mensen aan boord, waaronder drie medewerkers van het Aviodrome. Zij waren daar om de vlucht naar Nederland in goede banen te leiden en maken het volgens de woordvoerder naar omstandigheden goed.

Volledig scherm Aviodrome in Lelystad. © ANP

,,Uit de eerste meldingen blijkt dat ongeveer twintig mensen verwondingen hebben opgelopen'', meldt de lokale hulpdienst ER24. De verwondingen zouden uiteenlopen van licht tot zeer ernstig: ,,Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse.''

Piloot bekneld

De piloot zou klem zitten in de cockpit en ter plekke behandeld worden. Hij verkeert in kritieke toestand, melden lokale media. Behalve de piloot zijn er nog drie anderen in kritieke toestand, meldt Jurgen Kotze, een van de hulpverleners.

Op een video die via Twitter is gedeeld, is te zien hoe het toestel opstijgt. Vlak voordat het uit beeld verdwijnt, lijkt een rookwolk zichtbaar bij een van de motoren. In de video spreekt de filmer van rook. ,,De cockpit staat in brand", zegt een ander.

BNO News on Twitter Video shows retired passenger plane seconds before crashing in South Africa; at least 22 injured, some critically https://t.co/L2gIuwxOAN https://t.co/4aLR4Z06yG

Erg geschrokken

Aviodrome reageert geschokt op de crash. ,,Onze prioriteit ligt nu bij het in veiligheid stellen van alle betrokkenen'', meldt het themapark op Facebook. Na enkele technische werkzaamheden zou het toestel deze zomer naar Nederland vliegen met verschillende tussenstops, waar het in het luchtvaartthemapark Aviodrome te zien zou zijn. De Convair 340 zou op 23 juli feestelijk worden onthaald in Lelystad.



Het toestel was een geschenk van de Zuid-Afrikaanse eigenaar Rovos Rail aan Aviodrome. KLM had 24 toestellen van dit type in dienst vanaf 1948. Dit type vliegtuig was twaalf keer eerder bij een crash betrokken, daarbij vielen in totaal meer dan honderd doden.

Dit bericht wordt aangevuld.

Aviodrome Ontzettend geschrokken zijn wij dat de Convair 340, het toestel dat binnenkort naar Aviodrome zou komen, tijdens het opstijgen van een testvlucht in Zuid-Afrika is neergestort. Onze prioriteit ligt...

Eyewitness News on Twitter PHOTOS] Pretoria plane crash leaves 20+ hurt https://t.co/pjAulAyzS2

Alimi on Twitter The Plane Crash scene an hour ago at Wonderboom, Pretoria

Rob Beezy on Twitter Pretoria - PLANE CRASH (Update): the building that the Convair plane hit next to Moloto Road

Bekijk hieronder een uitlegvideo over de Convair 340: