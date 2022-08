Vliegtuig op Eindhoven Airport kan niet opstijgen na botsing met vogel

met video Inwoners Albergen vissen achter het net, asielhotel al verkocht aan COA

Het koopcontract van het hotel in het Overijsselse dorp Albergen (gemeente Tubbergen) is definitief getekend. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gezegd. Inwoners wilden het hotel in hun dorp zelf aankopen, om te voorkomen dat er een asielzoekerscentrum in wordt gevestigd. Die kans is nu dus verkeken.

18 augustus