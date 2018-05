Vliegtuig waarin acht mensen 'horrormiddag' beleefden lucht weer in

Bij binnenkomst van het vliegtuig merkt de Arnhemse Monique Plasmans het naar eigen zeggen meteen. ,,Toen we instapten zei ik direct: wat hangt hier een rare, vreemde chemische geur'', vertelt de 57-jarige Arnhemse. ,,Jij hebt ook altijd wat te zeuren'', beet haar man Rini Plasmans haar toe. ,,Maar ze heeft waarschijnlijk wel gelijk gehad'', realiseert haar 61-jarige partner zich nu.

,,Na ongeveer drie kwartier zakte er ineens een meisje in elkaar'', verklaart Rini. Het meisje probeerde volgens verschillende reizigers de wc nog te bereiken, maar ging al in het gangpad tegen de vlakte. Monique: ,,Van voren en van achteren is ze helemaal leeg gelopen. Ze lag twee à drie stoelen achter mij en ik zag haar nauwelijks bewegen.'' Transavia riep om of er een dokter of medisch personeel aan boord was. ,,Toen werden er steeds meer mensen onwel'', vult Rini aan.

Ook de Arnhemse Petra Harmsen kreeg last van haar ademhaling. ,,Ik had het idee dat ik minder kon slikken, mijn ademhaling was minder, alsof ik een opgezette keel had'', legt de 52-jarige vakantiegangster uit. ,,Ik kon bijna niet eten. Mijn tong was helemaal dik en opgezet. Het was heel bizar, een horrormiddag.''

Passagiers schrikken zich rot als volgens hen onaangekondigd het landingsgestel van het vliegtuig uitgaat. De gezagvoerder van vlucht HV163, die zondag 13 mei onderweg was van Schiphol naar Antalya, maakte een noodlanding in Wenen, omdat passagiers onwel werden. ,,Later verklaarde de gezagvoerder dat hij dit deed om meer brandstof te verbruiken'', aldus Rini. ,,Maar wij schrokken natuurlijk wel toen we ineens dat geluid hoorden.''

Op het Oostenrijkse vliegveld stonden meerdere ambulances klaar die twee mensen naar het ziekenhuis hebben vervoerd. De passagiers zijn in Wenen op de luchthaven medisch onderzocht en met een vervangend Transavia-toestel hebben zij hun reis naar Antalya vervolgd. Na enkele uren mochten ook de twee meest zieke passagiers het ziekenhuis verlaten en ook zij zijn inmiddels aangekomen in de Turkse badplaats.

,,Het oorspronkelijke vliegtuig is leeg teruggekeerd naar Amsterdam'', licht Transavia-woordvoerder Marisca Kensenhuis toe. ,,Er is grondig onderzoek gedaan naar alle mogelijke technische oorzaken. Maar er zijn geen bevindingen aangetroffen.'' Vandaag is een verificatievlucht uitgevoerd, waarbij onder andere het ventilatiesysteem is getest. Kensenhuis: ,,Nu na dit grondig onderzoek een technische oorzaak uitgesloten is, zal het vliegtuig weer worden ingezet.''