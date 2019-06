Vliegtuigmaatschappij Corendon verkocht aan Scandinavische investeerder

interview Festivalbe­zoe­ker krijgt hartstil­stand, Jessica (31) redt zijn leven: 'Ik dacht: dit komt niet meer goed'

15:37 Een hartstilstand is een bezoeker van metalfestival FortaRock in Nijmegen bijna fataal geworden. De volwassen man zakte zaterdag in het Goffertpark plotseling in elkaar en stopte met ademen. Vrijwilligster Jessica Otter (31) zag het gebeuren en gaf direct mond-op-mondbeademing. Daarmee redde ze zijn leven. ,,Ik ben zo ongelofelijk blij dat hij het gered heeft.”