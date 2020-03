Vliegtuigspotters mogen laatste landing iconische Boeing 747 van KLM niet bekijken

De Boeing wordt door vliegtuigspotters ook wel ‘The Queen of the Sky's’ genoemd en landt vanmiddag rond 15.20 uur op Schiphol. Het toestel is afkomstig uit Mexico-Stad, waar het zaterdag vanaf Amsterdam naar toe is gevlogen. Eerder vandaag zijn er ook al twee andere 747's geland, maar de Boeing met de naam ‘City of Tokyo - PH-BFT’ is de allerlaatste die landt.