Vliegveld op slot door tekort aan luchtverkeersleiders: ‘Vrees dat dit vaker gaat gebeuren’

Coolblue verhoogt plots prijzen en wijst na enkele dagen ophef coronavi­rus als schuldige aan

18:58 Er is op sociale media consternatie over een plotse prijsstijging die webwinkel Coolblue onaangekondigd heeft doorgevoerd. Verscheidene klanten merkten dat de producten die ze in hun mandje hadden opgeslagen opeens een stuk duurder waren geworden. De wildste speculaties deden meteen de ronde over de reden van de prijsstijgingen. Bij Coolblue wordt enigszins mysterieus gedaan, maar de marketingafdeling vertelt nu dat het coronavirus de schuldige is.