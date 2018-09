Vloer parkeergarage Wormerveer deels ingestort

Bij een parkeergarage boven een supermarkt aan Plein 13 in het Noord-Hollandse Wormerveer is een deel van de tweede verdieping ingestort. Het is nog niet bekend of hierdoor gewonden zijn gevallen. Dat heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laten weten.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage is terechtgekomen op de eerste verdieping. De hulpdiensten zijn ter plekke en onderzoeken of er binnen in de parkeergarage slachtoffers zijn.

De hulpdiensten in Wormerveer kunnen het ingestorte deel van een parkeergarage boven een supermarkt nog niet betreden. Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage is terechtgekomen op de eerste verdieping. ,,Het is nog niet veilig. We kunnen er vanwege instortingsgevaar nog niet in", laat de woordvoerder weten.

Brokstukken

Op foto's is te zien dat grote stukken beton naar beneden zijn gekomen. Het lijkt er op dat het gedeelte van de verdieping dat naar beneden is gekomen, 'vrij' hing boven de omhooglopende rijstrook waarover auto's rijden die de parkeergarage binnengaan. De brokstukken liggen op die rijbaan.

Onder de parkeergarage is een Dekamarkt gevestigd. De parkeergarage is afgezet met een rood-wit lint. Ambulances wachten voor de garage. Er is nog niemand afgevoerd.

De parkeergarage is in 2010 gebouwd door de aannemer Van Braam-Minnesma uit Wormerveer zelf. De eerste paal ging in maart 2010 de grond in. ,,Uiteraard werd veel aandacht besteed aan het interieur,'' zo staat te lezen op de website van de Noord-Hollandse aannemer. ,,Maar ook parkeren is bij zo’n grote supermarkt heel belangrijk. Daarom werd, behalve de winkeluitbreiding, ook een parkeergarage van vier bouwlagen van ruim 8.000 vierkante meter gerealiseerd, van waaruit klanten direct toegang hebben tot de supermarkt.''

In de parkeergarage is plek voor 220 auto’s. ,,Het bestaande parkeerterrein heeft na de oplevering ook een opknapbeurt gekregen'', beschrijft Van Braam-Minnesma de verbouwingsoperatie.

Getuigen die de instorting hoorden spraken van een enorme knal, zoals bij een ontploffing. Dat meldt NH Nieuws.

