Vluchtelingen zijn welkom, zegt meerderheid van de bevolking

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim 3000 Nederlanders beantwoordden begin vorig jaar vragen over hoe zij de komst van vluchtelingen beleven. Het CBS voerde het onderzoek uit, omdat er de laatste jaren meer mensen zijn opgevangen, onder meer door onrust in het Midden-Oosten, en daar meer politieke en maatschappelijke discussie over is ontstaan.



Slechts 8 procent van de bewoners vindt dat migranten die uit oorlogsgebied komen of in eigen land worden vervolgd géén opvang moeten krijgen. De overgrote meerderheid staat positief tegenover hun komst. De percentages liggen iets hoger bij hoogopgeleiden en vrouwen. Ook mensen die wel eens contact hebben gehad met vluchtelingen zijn positiever.



Toch bestaat er tegelijkertijd vrees voor negatieve effecten van de komst van meer vluchtelingen. Ruim een vijfde van de bevolking ziet migranten als bedreiging voor de veiligheid, ook al ervaart het merendeel zelf geen dreiging. Bovendien is ruim een kwart van de Nederlanders bang dat de migranten een bedreiging zijn voor de Nederlandse normen en waarden.