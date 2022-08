VluchtelingenWerk noemt inperken gezinshereniging ‘harteloze maatregel’

reactiesDat het kabinet tijdelijk geen zogeheten nareizigers wil toelaten in Nederland is een ‘ronduit harteloze maatregel’, stelt VluchtelingenWerk Nederland. Volgens de organisatie gaat dit ook geen verschil maken om de huidige problemen op te lossen.

Het weren van nareizigers maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen om de asielcrisis te bezweren, aldus ingewijden. VluchtelingenWerk Nederland noemt dat ‘het bewust langer uit elkaar houden van families’. De organisatie zegt dat het kabinet had kunnen voorzien dat mensen op een later moment naar Nederland zouden reizen als gevolg van de beperkte reismogelijkheden in coronatijd.

De organisatie vindt dat de oorzaak van de crisis niet ligt in de aantallen, maar in bestuurlijk onvermogen. ,,Vluchtelingen mogen niet de prijs betalen voor deze zelf veroorzaakte crisis.”

VluchtelingenWerk Nederland roept gemeentes op om een in de maak zijnde spoedwet niet af te wachten maar nu al haast te maken met het zoeken naar leegstaande gebouwen, zoals ziekenhuizen, kazernes en kantoorpanden. ,,Crisisnoodopvang is geen oplossing voor de komende maanden. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze vorm van opvang zeer schadelijk is voor het welzijn en de mentale gezondheid van mensen op de vlucht. Ga op zoek naar permanente locaties die aangedragen kunnen worden aan het COA om vluchtelingen op een menswaardige manier op te vangen in Nederland.”

Volledig scherm Foto ter illustratie © ANP / ANP

Bouwend Nederland

Als de opdracht komt, willen leden van brancheorganisatie Bouwend Nederland tijdelijke huisvesting neerzetten voor asielzoekers die nu in de buitenlucht bij Ter Apel moeten overnachten wegens te weinig plek in het aanmeldcentrum zelf.

,,Als die vraag komt, zijn er genoeg bouwbedrijven die erop kunnen inspelen. Uiteraard staan leden klaar om te helpen”, zegt een woordvoerder. Maar er moet wel een officieel verzoek komen vanuit een opdrachtgever om tijdelijke huisvesting neer te zetten, zegt Bouwend Nederland. Dat kan bijvoorbeeld de rijksoverheid, de gemeente of een corporatie zijn, aldus de woordvoerder.

Bouwend Nederland denkt dan bijvoorbeeld aan container- of prefabwoningen, die uit vooraf geproduceerde onderdelen bestaan en snel in elkaar zijn te zetten. Maar ook daarvoor geldt dat een bouwvergunning nodig is, net als in de reguliere woningbouw, zegt de woordvoerder. De vergunningen die nodig zijn om te bouwen worden al jaren te traag afgegeven. ,,Overal waar je gaat bouwen, heb je een vergunning en bijvoorbeeld infrastructuur nodig. Die kun je niet omzeilen”, zegt de woordvoerder. Bouwend Nederland roept het kabinet al langer op om de regie te nemen en te zorgen dat de vergunningverlening versneld wordt.

Tijdelijke voorzieningen zijn bovendien ook aan andere regels gebonden. Zo was er al een ondernemer die tentjes kwam brengen naar Ter Apel, maar dat mocht volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet. De APV bepaalt de regels voor openbare orde en veiligheid.

Woningen regelen voor 20.000 statushouders

Gemeenten moeten nog dit jaar woningen regelen voor 20.000 statushouders. Het kabinet spreekt momenteel over een pakket aan maatregelen om de asielcrisis aan te pakken, waarvan de huisvesting de kern vormt. Voor de eerste helft van volgend jaar gaat het om woningen voor 20.000 tot 24.000 mensen met een verblijfsstatus. De ministerraad moet vrijdag een klap geven op de plannen, waarover donderdag onder meer nog is gesproken met het Veiligheidsberaad. Als erkende vluchtelingen meer doorstromen naar reguliere woningen, komt er meer plek vrij in asielzoekerscentra.

Lowlandsdirecteur Eric van Eerdenburg reageerde ook al op de asielcrisis. Hij zegt in gesprek met het ANP dat een camping voor de zevenhonderd asielzoekers die al nachtenlang buiten slapen in Ter Apel ‘zo geregeld’ moet zijn. Van Eerdenburg kijkt de crisis in Ter Apel met lede ogen aan. ,,Er lijkt wel een soort onwil te zijn, als je het mij vraagt, om dit op te lossen”, zegt hij. ,,Het is allemaal te huur in deze markt.”