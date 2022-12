Vluchten naar Londen geannuleerd wegens Brits winterweer

Prijspla­fond voor stroom en gas gaat op 1 januari in

Het prijsplafond voor stroom en gas gaat op 1 januari in. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft met de energiebedrijven afgesproken dat er geen overwinsten worden gemaakt. Er is per bedrijf gekeken naar de winstmarges van de afgelopen vier jaren. Als ze daar boven komen, moeten ze geld terugbetalen.

9 december